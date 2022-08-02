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Новости

iPhone 14 получит прошлогодний чип A15 Bionic, но будет мощнее iPhone 13

Авторитетный инсайдер под ником ShrimpApplePro написал в Твиттере, что грядущие iPhone 14 и iPhone 14 Max будут мощнее iPhone 13, но будут использовать прошлогодний чипсет A15 Bionic.

Напомним, аналитик Мин-Чи Куо ещё в марте рассказывал, что только топовые модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат чип A16, а стандартные ‌iPhone 14‌ и ‌iPhone 14‌ Max останутся на прошлогоднем A15 Bionic‌. Аналогичную информацию процитировал в апреле журналист Bloomberg Марк Гурман.

Теперь стало известно, что несмотря на прошлогодний чип, базовые модели iPhone 14 будут более производительными по сравнению с iPhone 13. Мощность смогут увеличить благодаря обновлённому модему и некоторым другим компонентам.

Также есть слухи, что вся линейка iPhone 14 обзаведётся 6 ГБ оперативной памяти, что на 2 ГБ больше, чем в обычном iPhone 13.

Презентация новой серии iPhone 14 ожидается в сентябре этого года.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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