iPhone 14 получит подэкранный сканер отпечатков пальцев

Появились свежие данные о будущих iPhone 14. Как сообщается, они могут получить подэкранный сканер отпечатка пальца. Так что эта функция может быть не только в SE3.

Отметим, что сканеры отпечатков пальцев Touch ID были в айфонах до iPhone 8 включительно. Начиная с линейки X, от них отказались в пользу Face ID. Но теперь, похоже, к нему возвращаются. При этом в Купертино вряд ли откажутся от Face ID, даже если компания уберёт чёлку из iPhone 14. Скорее всего, здесь скопируют то, что есть на Android — две системы будут существовать параллельно.

При этом ранее инсайдер Минг-Чи Куо из TF International Securities говорил, что сканер в экране появится на iPhone не ранее 2023 года, то есть, уже в iPhone 15. Так это или нет — увидим.

При этом, похоже, ранние слухи были правы. В линейке iPhone 14 б будут две модели на 6,1 дюйма и две — на 6,7 дюйма. Таким образом, iPhone 14 mini не будет.