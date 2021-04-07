iPhone 13 Pro получит покрытие против отпечатков пальцев

Одной из проблем нынешней линейки смартфонов Apple является их глянцевое покрытие. Как сообщается, в будущих iPhone 13 Pro и 13 Pro Max это изменится. Там появится стеклянная крышка с особой защитой от отпечатков пальцев.

Однако такое нововведение будет актуально лишь для старших моделей. Обычный iPhone 13 и iPhone 13 Mini (при условии его выпуска), получат более традиционный алюминиевый корпус и будут лишены такого покрытия.

Также отмечается, что «прошка» будет поддерживает адаптивный режим работы экрана с частотой 120 Гц. Это позволит сохранять заряд батареи. Дисплей будет сам подбирать оптимальную частоту кадров в зависимости от контента. Такая технология уже применяется во многих Android-смартфонах.

Также 13-я линейка получит режим Always-On, где будут отображаться время, уровень заряда батареи и другие данные.