Слух: iPhone 13 Pro и Pro Max получат по 8 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ постоянной памяти

Похоже, что тренд к увеличению объёма оперативной памяти затронул и Apple. Сообщается, что старшие версии iPhone 13 Pro и Pro Max получат 8 ГБ ОЗУ (сейчас максимум — 6 ГБ). Таким образом, компания сравняет показатели с новым iPad Pro, который имеет в базовой версии 8 ГБ ОЗУ.

Помимо этого, будет увеличен объём постоянной памяти. Ранее Apple iPhone XS получил 512 ГБ энергонезависимой памяти. Затем аналогичные модели появились в линейках iPhone 11 и iPhone 12.

При этом отметим, что в своё время Samsung уже предлагала смартфоны на 1 ТБ памяти, но они оказались слишком дорогими, потому спрос на них был низким.

Очевидно, что iPhone 13 Pro и Pro Max будут дороже нынешних моделей из 12-й линейки.