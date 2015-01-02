iPhone 12 стал самым покупаемым смартфоном с 5G в России за 2020 год

Группа «М.Видео-Эльдорадо», проанализировала спрос в России на смартфоны с поддержкой 5G за 2020 год. Россияне приобрели более 520 тыс. девайсов на общую сумму порядка 42 млрд рублей. Средняя стоимость составила около 80 тыс. рублей. Штучные продажи сегмента в четвёртом квартале оказались в 4,5 раза больше, чем в третьем квартале и в 3 раза выше, чем за период с января по сентябрь.

Смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения на российском рынке способствуют расширению ассортимента, включая девайсы из среднего ценового диапазона, а также повышенный интерес к устройствам дороже 50 000 рублей. Продажи первых смартфонов с 5G стартовали в четвёртом квартале 2019 года, на конец 2020 года российским потребителям было доступно уже более 100 моделей, самой доступной в «М.Видео» является Honor 30S (сейчас 24 990 рублей). По итогам 2020 года на рынке продажи смартфонов стоимостью от 20 до 30 тыс. рублей в количественном выражении увеличились на 23%, флагманов – на 48% в штуках. Только в сегменте смартфонов от 50 000 рублей на модели с 5G пришлось около 20% штучных продаж.

В сетях «М.Видео» и «Эльдорадо доля устройств с поддержкой 5G составила 2,5% в штучных продажах и 8% в деньгах, что выше, чем в среднем на рынке –1,5 в штуках и 7% в деньгах.

Самым популярным производителем на российском рынке в данном сегменте стала компания Apple, представившая первые модели с поддержкой 5G только в четвёртом квартале этого года – продажи iPhone 12 и 12 Pro начались 23 октября, iPhone 12 mini и 12 Pro Max – 13 ноября. В число лидеров среди брендов также вошли Honor, Samsung, Huawei и Xiaomi.

В число пяти наиболее продаваемых смартфонов с поддержкой сетей нового стандарта оказались сразу три модели iPhone 12. Рейтинг бестселлеров с 5G выглядит следующим образом: iPhone 12 (128 Гб), iPhone 12 Pro Max (256 Гб), Samsung Galaxy S20 Ultra (128 Гб), Honor 30 (128 Гб), iPhone 12 Pro (128 Гб).

По оценке Группы «М.Видео-Эльдорадо» продажи всех смартфонов на российском рынке за 2020 год продемонстрировали рост порядка 4% в штуках и 15% в деньгах. Объём рынка достиг 31,5 млн девайсов и 570 млрд рублей. В Группе «М.Видео-Эльдорадо» рост составил 20% в штуках и 25% в деньгах. Средний чек на российском рынке увеличился на 9% до 18 тыс. рублей.