iPhone 12 получит новые датчики для Face ID и 3D

Аналитик Barclays заявил, что новое поколение iPhone 2020 года получит обновленный датчик TrueDepth для работы Face ID и новые сенсоры 3D-камеры.

По его словам обновленный Face ID будет работать гораздо быстрее, а вот какие новые функции он получит не упоминается. Кроме того, новые iPhone с приставкой «Pro» оснастят 3D-датчиком (ToF), который применяется для корректной работы приложений с дополненной реальности. ToF улучшает снимки, делает объект на фото более детализированным и корректно размывает фон.

Этой же осенью ожидается выход очередного iPhone с новым чипсетом. В устройстве будет установлен Apple A14, а некоторые аналитики рынка уже сейчас смело заявляют, что такое решение обладает производительностью не хуже, чем современные процессоры от Intel, которые устанавливаются в MacBook Pro.