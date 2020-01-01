Новый iPhone станет мощнее многих ноутбуков

Компания Apple подтверждает звание флагмана в производстве мобильных устройств, а точнее, их производительности, которая постепенно приближается к уровню современных ноутбуков. Давайте вспомним, что выпущенная еще в 2018 году однокристальная система A12X Bionic могла тягаться с мобильными процессорами Intel.
Этой же осенью ожидается выход очередного iPhone с новым чипсетом. Ожидается, что в устройстве будет установлен Apple A14, изготовленный согласно технологии 5 нм. Некоторые аналитики рынка уже сейчас смело заявляют, что такое решение обладает производительностью не хуже, чем современные CPU Intel, которые устанавливаются в MacBook Pro. И недаром, ведь площадь кристалла составит почти 100 мм2 и около 15 млрд. транзисторов.
Из таких соображений можно предположить, что в многоядерном тесте в Geekbench 5, данная платформа наберет не менее 5 000 баллов. А если добавить к этому тот факт, что в планшеты iPad Pro устанавливаются даже более мощные системы, то последние вообще способны оставить позади современные ноутбуки. Исходя из такой тенденции, скоро мобильные устройства станут на порядок быстрее настольных систем.
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