iPhone 12 получит Lightning в тканевой оплётке

Один из инсайдеров продемонстрировал новые кабели с разъемами Lightning и USB-C, которые предположительно появятся в iPhone 12. Обновлённый Lightning будет гораздо толще и длиннее, чем текущий кабель для iPhone.

Новые кабели получат тканевую оплётку, 8 серебряных контактов, покрытых родием. Благодаря последнему наконечник будет устойчив к коррозии, а оплётка сохранит долговечность кабеля.

Сейчас похожий кабель поставляется с Mac Pro и имеется в фирменном магазине Apple. Например, совсем недавно компания выпустила кабель Thunderbolt 3 Pro Cable тёмного цвета в тканевой оплётке.

Однако новый кабель будет единственным аксессуаром в коробке с iPhone 12. Из комплекта могут исчезнуть наушники и зарядный блок, таким образом Apple сократит расходы на производство и увеличит поставки.