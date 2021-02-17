iPhone 12 перестанут менять, а будут ремонтировать

В iPhone 12 компания Apple отказалась от зарядного обустройства в комплекте. Однако это лишь начало. Как сообщается, теперь вводится в строй новый метод ремонта для iPhone 12 mini и iPhone 12. Отныне в сервисе не будут менять смартфоны на новые, а станут ремонтировать.

Согласно внутренней служебной записке, начиная с 23 февраля технические специалисты смогут осуществлять ремонт iPhone 12 mini и iPhone 12, если те не включаются, имеют проблемы с системной платой, Face ID или имеют повреждения тыльной панели.

Для этого авторизованные сервисные центры получат заднюю часть корпуса iPhone со всеми компонентами за исключением дисплея и блока основной камеры. Это сделано, как утверждается, для сокращения углеродного следа.