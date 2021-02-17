Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

iPhone 12 перестанут менять, а будут ремонтировать

В iPhone 12 компания Apple отказалась от зарядного обустройства в комплекте. Однако это лишь начало. Как сообщается, теперь вводится в строй новый метод ремонта для iPhone 12 mini и iPhone 12. Отныне в сервисе не будут менять смартфоны на новые, а станут ремонтировать.

Согласно внутренней служебной записке, начиная с 23 февраля технические специалисты смогут осуществлять ремонт iPhone 12 mini и iPhone 12, если те не включаются, имеют проблемы с системной платой, Face ID или имеют повреждения тыльной панели.

Для этого авторизованные сервисные центры получат заднюю часть корпуса iPhone со всеми компонентами за исключением дисплея и блока основной камеры. Это сделано, как утверждается, для сокращения углеродного следа.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Источник:
MacRumors
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Вливайтесь в общение

0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить