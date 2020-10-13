iPhone 12 оказался быстрее iPhone 12 Pro

В сети появились первые результаты тестирования новенького iPhone 12, который сравнили с iPhone 12 Pro и iPhone 11 Pro. И они оказались необычными.

Суть в том, что обычный «двенадцатый» оснащён 4 ГБ ОЗУ, а версия Pro — 6 ГБ. Но при этом в тесте Geekbench он набрал 6661 балл в одноядерном тесте и 17 044 — в многоядерном. У «прошки» показатели составили 6647 и 16 443 балла соответственно.

Для сравнения, iPhone 11 Pro набирает в одноядерном и многоядерном режимах 5477 и 13 743 баллов.

При этом автономность оказалась на хорошем уровне у обоих «двенадцатых». Они способны воспроизводить видео около 15 часов. Хотя в этом плане iPhone 12 немного уступил iPhone 11 Pro по автономности. Вероятно, всё дело в 5G.