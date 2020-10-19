iPhone 12 и iPhone 12 Pro показали на “живых” видео

В интернете стали появляться первые фотографии и видео новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Вчера инсайдер UniverseIce показал премиальный iPhone 12 Pro, а сегодня китайский пользователь под ником DuanRui, продемонстрировал более доступную модель iPhone 12.

Ролик с iPhone 12 Pro:

The real iPhone 12 Pro, unparalleled refinement. pic.twitter.com/QWXZLCN09W — Ice universe (@UniverseIce) October 19, 2020

Ролик с iPhone 12:

Последний ролик оказался более детальным. Можно рассмотреть новый цвет корпуса, а также изменённую коробку с комплектным Lightning-кабелем.

Уже сейчас можно оформить предварительным заказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Остальные модели будут доступны только в ноябре. О ценах на новые смартфоны Apple мы писали ранее.