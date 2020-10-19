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Новости

iPhone 12 и iPhone 12 Pro показали на “живых” видео

В интернете стали появляться первые фотографии и видео новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Вчера инсайдер UniverseIce показал премиальный iPhone 12 Pro, а сегодня китайский пользователь под ником DuanRui, продемонстрировал более доступную модель iPhone 12.

  • Iphone 12 03
  • Iphone 12 02
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Ролик с iPhone 12 Pro:

Ролик с iPhone 12:

Последний ролик оказался более детальным. Можно рассмотреть новый цвет корпуса, а также изменённую коробку с комплектным Lightning-кабелем.

Уже сейчас можно оформить предварительным заказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Остальные модели будут доступны только в ноябре. О ценах на новые смартфоны Apple мы писали ранее.

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Источник:
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Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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