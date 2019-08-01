iPadOS 14: новые функции для iPad

Особый дизайн приложений для iPad, упрощённое взаимодействие с операционной системой с помощью компактных интерфейсов Siri, поиска и звонков, новые возможности работы с Apple Pencil и рукописным вводом текста, а также множество других функций.

Apple представила операционную систему iPadOS 14 с новым дизайном и функциями, которые используют все возможности iPad и большого дисплея Multi-Touch. В iPadOS 14 полностью переработаны интерфейсы для входящих телефонных звонков и звонков FaceTime, для работы с Siri и для поиска: они стали более компактными и не отвлекают от основных задач. Новые боковые панели и панели инструментов в приложениях объединяют в себе все элементы управления, поэтому пользоваться ими стало ещё проще и удобнее, чем раньше.

Совершенно новый компактный дизайн интерфейса для входящих телефонных звонков и вызовов FaceTime. Входящие телефонные звонки и вызовы FaceTime теперь появляются на экране в виде небольшого баннера, а не закрывают весь экран, поэтому можно быстро ответить на звонок одним касанием или смахнуть баннер, чтобы отклонить звонок и продолжить работу. Интерфейс голосового помощника Siri отображается в нижней части экрана, так что пользователи могут просматривать информацию на экране при создании запроса. Кроме того, интерфейс Siri исчезает с экрана, когда пользователи запускают другие приложения или управляют музыкой.

Функция поиска на iPad была полностью переработана в iPadOS 14 и теперь позволяет в одном окне находить всё, что угодно: искать и запускать приложения, открывать контакты, файлы и краткую информацию и получать ответы на распространённые вопросы о разных людях и объектах.

Обновлённые боковые панели во многих приложениях, таких как Фото, Файлы, Заметки, Календарь и Apple Music, объединяют в себе все элементы управления. Теперь работать с приложениями станет проще, а основной контент всегда будет оставаться в центре экрана. Кроме того, усовершенствованные панели инструментов и новые раскрывающиеся меню позволяют получать мгновенный доступ к управлению приложением.

Благодаря iPadOS 14 на iPad появилась функция «От руки» для Apple Pencil. Она позволяет вводить в любое текстовое поле рукописный текст, который автоматически преобразуется в машинописный.

На данный момент функция «От руки» поддерживает работу с английским и китайским (традиционным и упрощённым) языками, а также с сочетаниями этих языков, поэтому пользователи могут чередовать английские и китайские слова, не переключаясь между языками.

Теперь ни одно приложение не сможет собирать данные без разрешения пользователя. В течение этого года на страницах продуктов в App Store появится краткая информация от разработчиков о том, какие технологии обеспечения конфиденциальности они используют в своих приложениях.

Пользователи могут выбрать опцию Smart Stack, которая использует данные на устройстве, чтобы показывать нужный виджет с учётом времени, места и вида деятельности.

В Safari появилась возможность создания отчетов о конфиденциальности, где пользователи смогут узнать обо всех случаях блокировки перекрёстного отслеживания. Система контроля безопасности паролей позволяет выяснить, какие из сохранённых паролей были использованы при нарушении безопасности данных. Кроме того, в Safari предусмотрена встроенная функция перевода целых веб-страниц.

Предварительная версия iPadOS 14 для разработчиков доступна участникам программы Apple Developer Program на странице developer.apple.com с сегодняшнего дня. Основная бета-версия станет доступна пользователям устройств iPadOS в следующем месяце на странице beta.apple.com.