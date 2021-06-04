iPad mini 6 может выйти в 2021 году

Появились слухи, что Apple работает над новой версией iPad mini, ведь самый маленький планшет из всей линейки iPad не обновлялся с 2013 году. Об этом стало известно профильному ресурсу MacRumors со ссылкой на анонимные источники.

Технические подробности, как обычно, держатся в тайне. Но журналистам удалось узнать про изменения в дизайне: рамки станут тонкими, исчезнет кнопка “Home”, а окантовка станет более равномерной. Также не стоит ожидать в планшете появления Face ID – если наблюдать за политикой компании, то можно заметить, что данной технологией оснащаются только топовые устройства. Стоит предположить, что “мини” получит сканер Touch ID нового поколения, который будет встроен в сам дисплей или разместится в кнопке включения.

По слухам новый iPad mini 6 может до конца 2021 года.

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