Apple вернула в iOS 16 обои из iPhone 2G

Apple собирается вернуть в релизную iOS 16 обои из оригинального iPhone, который был представлен в 2007 году. Речь идёт о легендарной заставке с рыбками. Подтверждение этому появилось в последней бета-версии iOS 16.

Те самые знаменитые рыбки, были показаны на презентации iPhone в 2007 году, который представил сам Стив Джобс. Интересно, что изображение больше никогда не появлялось в современных поколениях iPhone, но было доступно в macOS X 10.6. Чуть позже энтузиасты начали оптимизировать заставку под современные устройства.

Выход общедоступной iOS 16 произойдёт одновременно с выходом iPhone 14 этой осенью. Узнать какие смартфоны Apple получат iOS 16 можно в отдельной заметке.

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