iOS 14 вызывает ускоренный разряд батареи

Пару недель назад компания Apple выпустила обновление iOS 14. И, хотя в новой ОС есть много приятных дополнений, там наличествуют и проблемы. Как оказалось, новая сборка разряжает аккумулятор куда быстрее, чем раньше. Также возникли проблемы со стабильностью при подключении к сети Wi-Fi.

При этом отмечается, что в бета-версиях такой проблемы не возникало. Пользователи уже выразили своё возмущение в социальных сетях.

На iOS 14 батарея тает на глазах… #ios14 — A. Danilevskyi 🇺🇦🇺🇸 (@iredeemed) September 22, 2020

Откатился с iOS 14, батарейка на iPhone 7 улетает очень быстро. — Andey Suraegin (@suraegin2015) September 18, 2020

Я как-то не зарядил телефон и на следующий вечер увидел уровень заряда 30% и очень испугался как так за день(а оказалось за два) высадилась батарея.

Сегодня iOS 14 на том же телефоне высадила мне телефон до 20% — Aleksei Safin (@safinalexey) September 19, 2020

Также возникли сбои врабое беспроводных интерфейсов Bluetooth и Wi-Fi. Причём это проявлялось на iPhone и iPad. Более того, пользователи жалуются на «фризы» системы при запуске даже простых приложений.

После обновления до iOS 14 начались какие-то проблемы с вайфай, созвонился с коллегой, связь постоянно рвалась с надписью «настабильный сигнал wifi» или типа того, при этом я сижу под роутером и до этого ничего подобного не было — Штöркинъ (@shtorkin) September 17, 2020

Официального ответа из Купертино пока не поступало.