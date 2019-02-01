iOS 14 вызывает ускоренный разряд батареи

Пару недель назад компания Apple выпустила обновление iOS 14. И, хотя в новой ОС есть много приятных дополнений, там наличествуют и проблемы. Как оказалось, новая сборка разряжает аккумулятор куда быстрее, чем раньше. Также возникли проблемы со стабильностью при подключении к сети Wi-Fi.
При этом отмечается, что в бета-версиях такой проблемы не возникало. Пользователи уже выразили своё возмущение в социальных сетях.
Также возникли сбои врабое беспроводных интерфейсов Bluetooth и Wi-Fi. Причём это проявлялось на iPhone и iPad. Более того, пользователи жалуются на «фризы» системы при запуске даже простых приложений.
Официального ответа из Купертино пока не поступало.
Источник:
Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Комментарии