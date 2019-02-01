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Новости

iOS 14 вызывает ускоренный разряд батареи

Пару недель назад компания Apple выпустила обновление iOS 14. И, хотя в новой ОС есть много приятных дополнений, там наличествуют и проблемы. Как оказалось, новая сборка разряжает аккумулятор куда быстрее, чем раньше. Также возникли проблемы со стабильностью при подключении к сети Wi-Fi.

При этом отмечается, что в бета-версиях такой проблемы не возникало. Пользователи уже выразили своё возмущение в социальных сетях.

Также возникли сбои врабое беспроводных интерфейсов Bluetooth и Wi-Fi. Причём это проявлялось на iPhone и iPad. Более того, пользователи жалуются на «фризы» системы при запуске даже простых приложений.

Официального ответа из Купертино пока не поступало.

Источник:
ZDNet
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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