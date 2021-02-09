Все iPhone под угрозой: iOS 14 смогли взломать

Пользователей с ником @pattern_F_ смог успешно обойти систему защиты в iOS 14. В качестве примера он показал рабочий джейлбрейк на своём iPhone 11 с установленной Cydia.
Стоит отметить, что подобная «дыра» в системе была подтверждена другими специалистами по безопасности. Отмечается, что джейлбрейк iOS 14 можно использовать на ОС до версии iOS 14.3. Также уязвимость находится во всех устройствах с чипсетом Apple A12 и новее.
Apple никак не может исправить уязвимость нулевого дня, а значит никакие будущие программные обновления не помогут. По словам @pattern_F_ уязвимость несёт в себе огромные риски безопасности для пользователей актуальных iPhone и iPad по всему миру, поэтому он не будет выпускать джейлбрейк в открытый доступ.
Сама Apple никак не комментирует данную находку.
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