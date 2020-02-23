iOS 14 может остаться без виджетов
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Новости

iOS 14 может остаться без виджетов

Еще ранее многие источники информации заявляли, что в iOS 14 могут появиться виджеты рабочего стола. На данный момент разработчики из Apple уже закончили разработку платформы и преступили к ее полному тестированию. Ориентировочно, iOS 14 может быть анонсирована уже в июне на WWDC, как это было и ранее.

Не так давно в сети оказались скриншоты этой версии. Они предназначены исключительно для ознакомления разработчикам. В результате ознакомления, были сделаны вывод, что в iOS 14 должны появиться динамически обои. Более того, изучив код новой версии iOS, разработчики сделали подтверждение ранних предположений, то есть того, что в iOS 14 появятся виджеты рабочего стола.

  • Ios 14 Wallpapers

Но уже на днях другие источники информации выдали свою версию. Ссылаясь, якобы на представителей Apple, они уверяют, что пока ни о каких виджетах речи идти не может. Почему же так быстро разработчик поменял свое мнение относительно внедрения этой возможности? Ведь это одна из инноваций, которую так желали видеть пользователи. Но у представителей Apple на этот счет есть свое обоснованной мнение.

  • Concept Ios 14 01
Концепт iOS 14

На данный момент в недрах компании обеспокоены стабильностью работы операционной системы. У разработчиков присутствует огромное желание свести количество ошибок до минимума, а поэтому некоторые новые функции, а в их число попали и виджеты, пока внедряться не будут. Но до сентября, когда обычно происходит выход новой версии iOS еще есть время.

Будем надеяться, что разработчики сведут к минимуму количество ошибок в самой iOS и добьются ее стабильной работы.

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