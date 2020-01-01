iOS 13.3.1 отключает постоянную слежку за iPhone
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iOS 13.3.1 отключает постоянную слежку за iPhone

Интересная особенность появилась на iPhone 11 и 11 Pro с выходом версии системы iOS 13.3.1. А настройках устройства появился новый пункт, который позволяет отключать сверхширокополосные чипы. Ведь данный элемент позволяет определять местоположение смартфона даже в том случае, если выключены службы геолокации.

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Это подтвердил и исследователь в области кибербезопасности Брайан Кребс. Он выяснил, что в iPhone 11 и 11 Pro присутствуют GPS-модули, собирающие информацию о местоположении даже тогда, когда функция геолокации выключена принудительно. Отключить такую интересную возможность смартфонов можно, перейдя в «Настройки», далее в «Конфиденциальность» и «Службы определения местоположения».

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Немного позже это подтвердили и представители Apple. Однако они заверили всех скептиков, что эта функция предназначена лишь для того, чтобы удаленно и автоматически отключать службы геолокации, если законы данной страны запрещают их использовать. Более того, данная функция если и собирает данные о местоположении пользователя, то она сохраняется лишь на смартфоне. Сама компания никак не мониторит местоположение человека с iPhone 11 и 11 Pro.

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