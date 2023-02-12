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Инженер установил в iPhone порт USB-C и сохранил Lightning

Корейский инженер опубликовал видео о внедрении дополнительного разъема USB-C в iPhone 12, который расположен на нижней грани рядом с портом Lightning. В результате такой конфигурации можно использовать проводные наушники и одновременно заряжать смартфон.

По сообщениям СМИ и аналитиков, следующая серия iPhone 15 уйдет от порта Lightning к более современному порту USB-C в соответствии с европейским законодательством, но Apple может ограничить функциональность USB-C только для сертифицированных кабелей и аксессуаров через программу Made for iPhone.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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