Инженер установил в iPhone порт USB-C и сохранил Lightning

Корейский инженер опубликовал видео о внедрении дополнительного разъема USB-C в iPhone 12, который расположен на нижней грани рядом с портом Lightning. В результате такой конфигурации можно использовать проводные наушники и одновременно заряжать смартфон.

По сообщениям СМИ и аналитиков, следующая серия iPhone 15 уйдет от порта Lightning к более современному порту USB-C в соответствии с европейским законодательством, но Apple может ограничить функциональность USB-C только для сертифицированных кабелей и аксессуаров через программу Made for iPhone.