Intel будет производить ARM-процессоры для сторонних компаний

Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер сообщил о новой стратегии компании под названием IDM 2.0, которая включает в себя инвестиции в размере 20 миллиардов долларов в новые производственные мощности. Также на эти деньги запустят новые 7-нанометрвоые процессоры для ПК, а ещё — начнут разработку индивидуальных чипов для других компаний.

Примечательно, что эти процессоры будут основаны на архитектуре ARM, что позволит компании конкурировать с AMD и Apple. Помимо этого, будут идти разработки новых систем-на-чипе RISC-V и x86. Гелсинджер упомянул, что Intel в настоящее время работает с партнерами, включая Amazon, Cisco, IBM и Microsoft.

Он также намекнул, что компания может вернуться к сотрудничеству с Apple. Не исключено, что когда-нибудь мы увидим Macbook на ARM-чипе от Intel.