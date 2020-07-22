Apple и NVIDIA присматриваются к покупке ARM

Процессоры ARM уже давно используются в мобильных решениях, а Apple намерена перевести на них перевести на них все свои компьютеры. И в связи с этим весьма интересной выглядит информация о возможной продаже ARM Holdings.

Этот британский чипмейкер сейчас принадлежит японскому гиганту Softbank, однако, как сообщают СМИ, его хотят купить как минимум Apple и NVIDIA. О первом сообщило издание The Wall Street Journal ещё на прошлой неделе, о втором — Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В NVIDIA и SoftBank отказались от комментариев, однако следует учесть, что архитектура процессоров ARM находит всё больше применения, в том числе в виде полноценной альтернативы x86. Она применяется в ноутбуках, ПК и серверах.

Кроме того, такая сделка может стать серьёзной угрозой для Intel, Qualcomm и большинства других производителей, поскольку почти все они лицензируют технологию ARM для своих собственных чипов.

Впрочем, пока что об окончательном решении речь не идёт.