ПК на Windows могут перейти на ARM-процессоры

Все больше идет муссирование слухов относительно работы платформы Windows на ARM-процессорах. Масла в огонь подлил некогда исполнявший обязанности главы руководителя Apple Жан-Луи Гассе. По его мнению, отказ американской компании от архитектуры x86 в пользу архитектуры ARM может привести к серьезным последствиям на рынке. Вообще, это может привести к исчезновению такого симбиоза Wintel.

Говоря о преимуществах архитектуры ARM при работе с устройствами Apple, например, в сочетании iPad Pro 2020 и чипа A12Z, Гассе делает упор на меньшем значение выделяемой мощности в виде тепла даже при большей производительности, относительно Intel Core i7, который нашел свое применение в MacBook Pro. Сравниваемые показатели TDP составляют 18 против 28 Вт.

А вот что касается оптимизации программного обеспечения, то здесь Гассе приводит пример перевода платформы Windows на ARM. В пример приводилось устройство, которое появилось в прошлом году – Surface Pro X. Если его работу сравнить с Surface, который вышел еще в 2012 году, но разница была ощутимая. Но даже на таком устройстве, имеется в виду Surface Pro X, запустить тот же Adobe Photoshop оказалось достаточно трудной задачей.

А вот работа в этом же направлении представителей Apple понравилась Гассе. Специалистам компании удалось портировать на платформу программы вроде Microsoft Office и Adobe Photoshop, что и было продемонстрировано на мероприятии WWDC 2020. Все это, по мнению Гассе может привести к тому, что у Microsoft будет два пути развития. Первый – это уйти от всех мечтаний и не «скрещивать» Windows и архитектуру ARM, второй – полностью решить проблемы совместимости приложений.

Гассе высказал свое мнение, и он больше склоняется ко второму варианту. Поэтому, за таким шагом должны последовать и другие игроки рынка, то есть, производители устройств, такие как Dell, HP, Asus и прочие. Если говорить об Intel, то компании ничего не останется делать, как заново получить лицензию на технологию ARM, права на которую они продали Marvell еще в далеком 2006 году.