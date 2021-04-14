Инсайдер считает, что iPhone 14 получит камеру на 48 МП. И там не будет версии mini

Инсайдер Минг-Чи Куо порадовал своим новым «сливом» информации. На сей раз речь идёт о версии iPhone 14, который выйдет в 2022 году.

Куо полагает, что через год компания Apple откажется от версии mini, поскольку продажи iPhone 12 mini не оправдали надежд. Однако при этом всё равно будет 4 модели две 6,1-дюймовые и две 6,7-дюймовые модели — в каждом размере будет обычная и Pro-версия.

При этом премиальные варианты получат камеры на 48 МП, а также появится поддержка записи видео 8K. Помимо этого, по словам Куо, новые камеры кардинально изменят качество AR/VR-контента.

Из других ожидаемых изменений для iPhone 14 обещают сканер отпечатка Touch ID в экране. А вот подэкранную фронтальную камеру стоит ждать не ранее 2023 года. Кроме того, судя по ранним утечкам, можно ожидать «перископную» камеру и уменьшение «чёлки».