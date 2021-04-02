Инсайдер рассказал, каким будет iPhone SE 3

Инсайдер Росс Янг рассказал о будущем новых недорогих смартфонов iPhone SE. Точнее, речь идёт о версии iPhone SE 3.

Эта модель появится в 2022 году и будет выполнена в том же корпусе, что и нынешняя. Она получит 4,7-дюймовый дисплей с физической кнопкой Home под ним и дизайн от iPhone 8. Также что разница будет только внутри — новый процессор и поддержка 5G.

А вот в 2023 году ожидается модель с 6,1-дюйомвым дисплеем LCD. При этом у новинки будет небольшой вырез под фронтальную камеру. Это значит, что новинка вряд ли получит Face ID, а будет полагаться только на сканер отпечатка в кнопке включения.

Что касается цены, то ожидается, что она составит 400-500 долларов.