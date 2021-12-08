Инсайдер рассказал, что iPhone SE 3 выйдет в двух вариантах

Аналитик TFI Securities Минг-Чи Куо в записке для инвесторов поведал новые сведения о будущем линейки iPhone SE. Похоже, что ранние слухи были правдивыми.

По словам инсайдера, ожидается две модели — в 2022 и 2023 годах. Модель будущего года получит 3 ГБ ОЗУ и появится в первой половине 2022 года. Айфон с условным названием iPhone SE 2023 года оснастят уже 4 ГБ ОЗУ, экраном с большей диагональю и другими изменениями.

Помимо этого, ранние утечки приписывали новинке чип A15 Bionic и модем 5G при наличии дизайна iPhone 8. Также он получит экран LCD диагональю 4,7 дюйма. А вот новое поколение будет оснащено LCD-экраном с диагональю 5,7–6,1 дюйма. Не исключено, что новинка будет похожа на iPhone XR.

Отметим, что ранее все утечки от Куо оказывались верными. Поэтому сейчас может произойти то же самое.