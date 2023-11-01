Инсайдер: iPhone 16 получит еще одну кнопку, а Action Button станет сенсорной

Инсайдер Instant Digital, который ранее уже делился точной информацией о планах Apple, рассказал о том, что будущие модели iPhone 16 могут получить новую кнопку.

По его словам, будущие смартфоны iPhone 16 получат еще одну абсолютно новую кнопку, однако подробностей не раскрыл. Некоторое время назад в сети появлялись слухи о том, что это будет «Кнопка захвата», которая расположится под кнопкой питания. Её функционал остается неизвестным.

Кроме того, инсайдер отметил, что Action Button, появившаяся в старших моделях iPhone 15, станет сенсорной, получит виброотклик и расположится на одном уровне с корпусом устройства.