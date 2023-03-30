Бюджетник Infinix SMART 7 с батареей на 5000 мАч появился в России

Infinix запускает новое поколение смартфонов начального уровня SMART в России. Одним из представителей линейки стала модель SMART 7, которая оснащена 6.6″ IPS-дисплеем с разрешением 1612×720 точек, 13 МП камеру и чипсет MediaTek Helio A22. Также смартфон оснащен аккумулятором на 5000 мАч и имеет брызгозащиту по стандарту IP53.

SMART 7 доступен с 3 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти по рекомендованной розничной цене в 8 990 рублей. Однако по случаю старта продаж, он предлагается по промо-цене в 6 490 рублей.

Кроме того, в онлайн магазинах пользователи могут приобрести версию с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти. Более того, встроенную память можно увеличить при помощи карты памяти объемом до 2 Тб.

Infinix SMART 7 представлен в трех цветах: Магия мяты, Полярный черный и Островной белый.