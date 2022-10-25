Infinix NOTE 12 2023 (G99) выходит в России

Infinix представила для российского рынка смартфон NOTE 12 2023 (G99). Новинка получила процессор MediaTek Helio G99, 8 Гб оперативной памяти с возможностью расширения до 13 Гб оперативной памяти.

Блок камер NOTE 12 2023 состоит из 3 объективов: основной на 50 МП, а также портретный на 2 МП и модуль ИИ. Благодаря широкой апертуре f/1.6 и специальному режиму Super Night основная камера позволяет делать ночные снимки.

NOTE 12 2023 будет доступен в России в трех цветах: ледниковый белый, графитовый серый и небесный голубой. С 1 ноября смартфон в модификации 8/128 ГБ поступит в продажу за 15 990 рублей.