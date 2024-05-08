Apple умолчала о серьезных ограничениях младших версий iPad Pro: урезанный М4 и меньше ОЗУ

Вчера Apple представила новые планшеты iPad Pro, их «сердцем» стал флагманский процессор М4. После презентации, когда новинки пополнили магазин компании, стали известны подробности устройств, о которых решили умолчать.

Новые iPad Pro предлагаются в четырех вариантах постоянной памяти: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Однако полный потенциал устройства раскрывается только в моделях с 1 и 2 ТБ памяти, поскольку они оснащены 16 ГБ оперативной памяти, в то время как модели с 256 ГБ и 512 ГБ имеют лишь 8 ГБ. Такой объем ограничивает производительность в некоторых рабочих задачах и не позволяет полностью использовать возможности нового процессора.

Что касается самого процессора, то варианты с меньшим объемом памяти оснащены урезанной версией M4, которая включает 9 ядер CPU вместо 10 в версиях на 1 ТБ и 2 ТБ. Примечательно, что урезали именно высокопроизводительные ядра, а не энергоэффективные.

Ещё одно изменение в новых планшетах iPad Pro — отказ от слота для физической SIM-карты в пользу встроенной eSIM.