Инсайдер: смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra получит стилус, как у Note

В сети появились новые откровения инсайдера Ine Universe, который подтвердил слухи о том, что новый флагман Samsung Galaxy S21 Ultra будет оснащён стилусом. Правда, пока неясно, будет ли он идти в комплекте и вставляться в корпус или же его нужно будет покупать отдельно.

Yes, I can 100% confirm that S21 Ultra supports S Pen — Ice universe (@UniverseIce) November 12, 2020

Похоже, что компания намерена сократить число линеек смартфонов, отказавшись от Galaxy Note. Точнее, их объединят с Galaxy S, так что наличие/отсутствие стилуса будет отличием в рамах одной линейки.

Кроме того, сообщается о подготовке Galaxy Note20 FE — аналоге Galaxy S20 FE со стилусом. Возможно, на этом история серии и завершится.

Наконец, по данным инсайдеров, Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S21 раньше, чем это было в предыдущие годы. А именно, в январе, хотя обычно их показывали на февральской выставке MWC.