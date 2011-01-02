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Новости

Инсайдер: смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra получит стилус, как у Note

В сети появились новые откровения инсайдера Ine Universe, который подтвердил слухи о том, что новый флагман Samsung Galaxy S21 Ultra будет оснащён стилусом. Правда, пока неясно, будет ли он идти в комплекте и вставляться в корпус или же его нужно будет покупать отдельно.

Похоже, что компания намерена сократить число линеек смартфонов, отказавшись от Galaxy Note. Точнее, их объединят с Galaxy S, так что наличие/отсутствие стилуса будет отличием в рамах одной линейки.

Кроме того, сообщается о подготовке Galaxy Note20 FE — аналоге Galaxy S20 FE со стилусом. Возможно, на этом история серии и завершится.

Наконец, по данным инсайдеров, Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S21 раньше, чем это было в предыдущие годы. А именно, в январе, хотя обычно их показывали на февральской выставке MWC.

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Источник:
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Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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