В России предлагают Samsung Galaxy S21 Ultra за 1,3 млн рублей

Компания Caviar представила новую линейку суперпремиальных смартфонов. На сей раз это Samsung Galaxy S21 Ultra в пяти вариациях. На выбор предлагаются версии с такими отделками корпуса: белая и черная крокодиловая кожа, золото, углеродное волокно. Цена стартует от 359 000 рублей. В максимуме же речь идёт о 1,3 млн рублей.

Эта модель имеет титановый корпус и барельеф головы быка с кольцом из золота 750 пробы. Вместо глаз у животного два бриллианта.

При этом ранее Caviar предлагала приобрести особый экземпляр Galaxy S21 Ultra за 5 миллионов рублей, но ещё до фактического релиза модели. Предложение удалили по требованию Samsung.