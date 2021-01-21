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Новости

В России предлагают Samsung Galaxy S21 Ultra за 1,3 млн рублей

Компания Caviar представила новую линейку суперпремиальных смартфонов. На сей раз это Samsung Galaxy S21 Ultra в пяти вариациях. На выбор предлагаются версии с такими отделками корпуса: белая и черная крокодиловая кожа, золото, углеродное волокно. Цена стартует от 359 000 рублей. В максимуме же речь идёт о 1,3 млн рублей.

  • Samsung S21 Ultra

Эта модель имеет титановый корпус и барельеф головы быка с кольцом из золота 750 пробы. Вместо глаз у животного два бриллианта.

  • Samsung S21 Ultra
  • Samsung S21 Ultra

При этом ранее Caviar предлагала приобрести особый экземпляр Galaxy S21 Ultra за 5 миллионов рублей, но ещё до фактического релиза модели. Предложение удалили по требованию Samsung.

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Источник:
Caviar
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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