Илон Маск планирует построить город на Марсе к 2050 году

Миллиардер Илон Маск продолжает грезить о Марсе. В частности, он верит, что самодостаточный город на Красной планете построят к 2050 году. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам бизнесмена, на площадке SpaceX в Техасе строится завод, где будут создавать двигатели Raptor второго поколения, которые будут установлены на межпланетных кораблях Starship. Ожидается, что в год будут производиться 800-1000 двигателей. Этого нужно, по словам Маска, «для строительства самодостаточного города на Марсе».

Простой расчёт показывает, что 1000 двигателей — это примерно 160 кораблей Starship за год. Похоже, такое количество нужно для массовой переброски людей и оборудования на другую планету.

Самому городу, вероятно, потребуется где-то 20 лет, так что мы надеемся, что он будет построен примерно к 2050 году. Илон Маск

Остаётся дожить до 2050 года, чтобы точно сказать — прав бизнесмен или нет.