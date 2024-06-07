Илон Маск может покинуть Tesla

Председатель совета директоров Tesla Робин Денхольм обратилась к акционерам компании с призывом одобрить компенсационный пакет для генерального директора Илона Маска размером 56 миллиардов долларов, чтобы удержать его на текущей должности.

13 июня акционеры во второй раз проголосуют по вопросу о выплатах Маску, после того как суд в Делавэре аннулировал результаты первого голосования из-за «серьезных недостатков» в процедуре одобрения.

В письме, которое было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Денхольм подчеркивает, что Илон не является обычным исполнительным директором, а Tesla — обычной компанией. По ее словам, для мотивации Маска требуются особые условия, поскольку он обладает уникальными идеями, которые могут принести значительные изменения в мире.

Основной страх руководства Tesla заключается в том, что без соответствующего стимула Маск может заняться другими проектами и покинуть компанию. В случае одобрения, пакет выплат сделает Маска самым высокооплачиваемым генеральным директором в современной истории. Несмотря на это, Денхольм подчеркивает, что дело не в деньгах, так как Маск и без того остается одним из самых богатых людей планеты.

Многие консультационные фирмы рекомендовали отклонить предложение о выплатах. Тем не менее, предварительное голосование показало, что большинство акционеров поддерживают пакет Маска.

Кроме того, если предложение будет одобрено, это значительно повысит контроль Маска над компанией, что позволит ему реализовать амбициозные планы по разработке искусственного интеллекта и автономных автомобилей.