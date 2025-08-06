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Стала известна возможная дата выхода iPhone 17

Ее якобы раскрыли немецкие операторы связи.

Apple может провести официальную презентацию новой линейки iPhone 17 во вторник, 9 сентября, а начало продаж состоится 19 сентября. Об этом сообщает издание iPhone Ticker со ссылкой на внутреннюю информацию от немецких операторов связи.

Эта дата совпадает с прогнозом известного журналиста Bloomberg Марка Гурмана, который ранее предполагал, что презентация пройдет 8, 9 или 10 сентября.

Традиционно Apple проводит свои осенние мероприятия во вторую неделю сентября. При этом дата 11 сентября исключается из-за трагических событий, произошедших в 2001 году в США.

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Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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