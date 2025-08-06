Стала известна возможная дата выхода iPhone 17

Apple может провести официальную презентацию новой линейки iPhone 17 во вторник, 9 сентября, а начало продаж состоится 19 сентября. Об этом сообщает издание iPhone Ticker со ссылкой на внутреннюю информацию от немецких операторов связи.

Эта дата совпадает с прогнозом известного журналиста Bloomberg Марка Гурмана, который ранее предполагал, что презентация пройдет 8, 9 или 10 сентября.

Традиционно Apple проводит свои осенние мероприятия во вторую неделю сентября. При этом дата 11 сентября исключается из-за трагических событий, произошедших в 2001 году в США.