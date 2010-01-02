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Новости

Игры на Xiaomi Mi 10 Ultra можно установить в оперативную память

Технология RAM-диска существует уже довольно давно. После снижения цен на оперативную память, её стали применять в некоторых случаях на ПК и серверах. Это позволяло ускорить работу приложений и даже игры.

И вот Xiaomi представила технологию RAMDISK для своего топового смартфона Mi 10 Ultra, где она уже доступна. Идея состоит в том, что эта система позволяет использовать часть оперативной памяти в качестве виртуального накопителя, тем самым увеличивая быстродействие в задачах ввода-вывода.

  • Xiaomi Ramdisk 1

Соответствующий пункт доступен в меню «Игровой центр» (Game Center) при помощи опции «Быстрая установка» (Speed Installation). Пока что поддерживается около 10 игр, в их числе есть QQ Speed, Glory of the King и Peace Elite. То есть, это актуально для китайской аудитории.

При этом важно понимать, что RAMDISK работает с энергозависимой памятью. То есть, при разряде аккумулятора или перезагрузке смартфона данные будут потеряны.

Напомним, что Crysis 3 установили на видеокарту и запустили на ней же схожим образом.

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Источник:
GizmoChina
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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