Игры на Xiaomi Mi 10 Ultra можно установить в оперативную память

Технология RAM-диска существует уже довольно давно. После снижения цен на оперативную память, её стали применять в некоторых случаях на ПК и серверах. Это позволяло ускорить работу приложений и даже игры.

И вот Xiaomi представила технологию RAMDISK для своего топового смартфона Mi 10 Ultra, где она уже доступна. Идея состоит в том, что эта система позволяет использовать часть оперативной памяти в качестве виртуального накопителя, тем самым увеличивая быстродействие в задачах ввода-вывода.

Соответствующий пункт доступен в меню «Игровой центр» (Game Center) при помощи опции «Быстрая установка» (Speed Installation). Пока что поддерживается около 10 игр, в их числе есть QQ Speed, Glory of the King и Peace Elite. То есть, это актуально для китайской аудитории.

При этом важно понимать, что RAMDISK работает с энергозависимой памятью. То есть, при разряде аккумулятора или перезагрузке смартфона данные будут потеряны.

Напомним, что Crysis 3 установили на видеокарту и запустили на ней же схожим образом.