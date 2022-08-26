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Новости

Игрок в Minecraft стал первым, кто дошёл до конца карты

Стример Mystical Midget на днях завершил своё грандиозное путешествие. Он прошёл карту в Minecraft до самого конца и преодолел 32 миллиона блоков. Для этого ему потребовалось 2500 часов чистого времени в игре. Всего же на путь он затратил почти полтора года.

Геймер использовал старую бета-версию Minecraft 1.7.3, своё путешествие он показывал на Twitch, где за трансляцией следили тысячи пользователей. Mystical Midget начал путешествие 31 января 2021 года.

Когда он добрался до конца карты, система начала сбоить, а персонаж канув в пропасть и потерял всё здоровье. После этого пришлось перезапускать игру.

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Источник:
GamesRadar
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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