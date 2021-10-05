Huawei представила в России смартфон HUAWEI nova 8i

Huawei привезла в Россию новый смартфон HUAWEI nova 8i. Производитель позиционирует новинку, как устройство с набором интеллектуальных функций.

Новинка получила 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 1080×2376 пикселей, а также поддержку цветовой палитры DCI-P3. В общей сложности экран занимает 94,7% фронтальной поверхности корпуса.

Сзади у смартфона четыре модуля для съёмки фото и видео. Основной модуль имеет сенсор на 64 МП, также в наличии камера для широкоформатной съёмки с углом зрения 120 градусов и отдельная камера для макросъёмки. Фронтальная камера с разрешением 16 МП расположена в круглом отверстии в верхнем левом углу экрана вместе с сенсором.

HUAWEI nova 8i оснащён аккумулятором ёмкостью 4300 мА×ч и поддерживает технологию быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge с мощностью 66 Вт. Смартфон заряжается на 68% всего за 20 минут, а полная зарядка занимает 38 минут.

Смартфон имеет встроенное хранилище ёмкостью 128 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти.

HUAWEI nova 8i будет доступен в двух цветах: «Лунное серебро» и «Звёздное небо». Предварительный заказ в России на смартфон стартует 12 октября 2021 года в фирменных магазинах HUAWEI и магазинах-партнёрах. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 26 999 рублей.