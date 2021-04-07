HUAWEI представила в России монитор HUAWEI Display 23.8″

Huawei объявила о расширении продуктовой линейки и представляет на российском рынке монитор HUAWEI Display с диагональю экрана 23,8 дюйма и узкими рамками. Функции защиты зрения, сертифицированные TÜV Rheinland. По словам производителя он имеет короткое время отклика и подойдёт для решения рабочих задач, так и для развлечений, включая просмотр видео и компьютерные игры.

Монитор HUAWEI Display 23.8″ оснащён IPS-матрицей с разрешением 1920×1080 при плотности пикселей 93 PPI. Угол обзора составляет 178°, контрастность до 1000:1, яркость до 250 нит и антибликовое покрытие обеспечивают визуальный комфорт при разнообразных условиях внешнего освещения. Монитор способен воспроизводить 16,7 миллиона оттенков, составляющих 72% цветового охвата NTSC. Время отклика матрицы составляет 5 мс. Монитор имеет классическое соотношение сторон 16:9, удобное как для работы с документами, так и для просмотра видео, при этом полезная площадь экрана составляет 90% фронтальной поверхности.

HUAWEI Display 23.8″ получил режим защиты зрения, снижающий нагрузку на глаза при длительной работе за счёт фильтрации синей составляющей спектра подсветки. Эффективность этого режима подтверждена сертификатом Low Blue Light компании TÜV Rheinland. Ещё один сертификат Flicker Free подтверждает отсутствие мерцания и бликов изображения.

Устройство имеет подставку с возможностью регулировки угла наклона. Для подключения к источникам сигнала монитор оснащён портами HDMI и VGA, в дополнение к которым имеется USB-разъём для подзарядки мобильных устройств.

Цена и доступность

Монитор HUAWEI Display 23.8″ появится в продаже в черном цвете с 13 апреля 2021 года в фирменных магазинах HUAWEI и магазинах-партнерах компании. Рекомендованная розничная цена составит 11 990 рублей.