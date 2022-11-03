Huawei представила умные часы Watch GT3 SE за €179

Huawei представила умные часы Watch GT3 SE. Производитель обещает до 14 дней автономной работы.

Новинка получила 1,43-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 466 х 466 пикселей и закаленным стеклом Corning Gorilla Glass. Емкость аккумулятора пока не названа, но Huawei обещает до 14 дней автономной работы в режиме энергосбережения и до 7 дней в обычном режиме. В GT3 SE также есть водозащита (5ATM) и датчик GPS.

Huawei Watch GT3 SE поддерживает более 100 режимов тренировок и мониторинг здоровья на 360 градусов, отслеживая частоту сердечных сокращений, сон, уровень кислорода в крови, стресс и менструальный цикл.

SIM карты в часах нет, но звонить можно через смартфон, подключенный через Bluetooth.

Стоимость Huawei Watch GT3 SE в Европе составляет €179.