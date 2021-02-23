HUAWEI представила новый складной смартфон HUAWEI Mate X2

Huawei представила HUAWEI Mate X2 — новый складной флагманский смартфон, выполненный в фирменном дизайне «соколиное крыло». Но всё также без поддержки сервисов Google.

Благодаря компактному дизайну HUAWEI Mate X2 хорошо лежит в руке как в сложенном, так и в развёрнутом состоянии. Высокая точность сборки смартфона гарантирует удобное складывание, компактность и надёжность. Рамка корпуса из высокопрочной стали и композитного углеродного волокна делают устройство лёгким, но при этом прочным. HUAWEI Mate X2 оснащён 4-х модульной камерой Ultra Vision от Leica, стереосистемой с двумя динамиками и процессором Kirin 9000 5G.

Конструкция «соколиное крыло»

Бесшовная складная конструкция HUAWEI Mate X2 обеспечивает точное складывание, компактность и удобство взаимодействия с устройством в любом положении. 8-дюймовый внутренний экран HUAWEI Mate X2 — один из самых больших в своём классе. Он имеет оптический слой с магнитным управлением, который минимизирует отражение. Основной экран дополняется внешним OLED экраном с диагональю 6,45 дюйма. Оба экрана имеют сверхвысокое разрешение, высокую частоту дискретизации сенсора и частоту обновления кадров 90 Гц.

В сложенном состоянии HUAWEI Mate X2 представляет собой смартфон с соотношением сторон экрана 21:9, что позволяет работать с большинством мобильных приложений. В развёрнутом виде он превращается в универсальное мобильное устройство с соотношением сторон экрана 8:7,1.

За внешним видом HUAWEI Mate X2 скрывается ещё одно новшество: сложный многокомпонентный шарнир, над которым HUAWEI работала более пяти лет. Благодаря инновационному механизму блокировки шарнир создает каплевидную полость вокруг которой изгибается экран во время складывания. Это позволяет устройству минимизировать складку на внешнем экране, когда устройство развернуто.

HUAWEI Mate X2 оснащён состоящей из четырёх модулей камерой Ultra Vision от Leica. 50-мегапиксельная сверхчувствительная широкоугольная камера построена на базе основного сенсора, имеющего массив цветных фильтров RYYB (CFA), поддерживающего функцию объединения пикселей 4-в-1 и технологию автофокусировки Full Pixel Octa PD, которая гарантирует быструю и точную фокусировку даже при слабом освещении. Модуль с 10-х кратным перископическим телеобъективом поддерживает 20-кратное гибридное и 100-кратное цифровое масштабирование для съемки на больших расстояниях. Дополнительная сверхширокоугольная камера с разрешением 16 МП не только обеспечивает широкие возможности для съёмки пейзажей, но и поддерживает режим макросъемки для фотографирования объектов на расстоянии всего 2,5 см.

Смартфон получил батарею ёмкостью 4500 мА×ч и поддерживает быструю зарядку HUAWEI SuperCharge с мощностью 55 Вт.

HUAWEI Mate X2 будет доступен в Китае в четырех цветах: белый, чёрный, кристально-синий и кристально-розовый. Устройство поступит в магазины с 25 февраля 2021 года по рекомендованной розничной цене 17 999 юаней (около 206 тысяч рублей) за 256 ГБ и 18 999 юаней (около 217 тысяч рублей) за 512 ГБ.