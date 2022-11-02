Huawei показала новую «раскладушку» Pocket S

Китайская компания Huawei представила новый складной смартфона Pocket S. Это упрощённая версия P50 Pocket с более бюджетными характеристиками.

Характеристики Huawei Pocket S выглядят так:

Основной дисплей: OLED с диагональю 6,9 дюйма, 2790×1188 пикселей и частотой в 120 Гц;

Внешний дисплей: OLED с диагональю 1 дюйм, 40×340 пикселей и частотой в 60 Гц;

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 778G с графикой Adreno 642L и модемом 4G;

Оперативная память: 8 ГБ;

Постоянная память: 128/256/512 ГБ;

Камера: 40 Мп (основная), 13 Мп (ширик), 10,7 Мп (фронтальная);

Батарея: 4000 мАч, быстрая зарядка 40 Вт;

ОС: HarmonyOS 3.0;

Разъёмы и коммуникации: USB Type-C, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC.

Внешне смартфон идентичен Huawei P50 Pocket, но зато есть больше цветов корпуса. В списке можно найти зелёный, жёлтый и даже розовый.