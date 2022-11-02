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Huawei показала новую «раскладушку» Pocket S

Китайская компания Huawei представила новый складной смартфона Pocket S. Это упрощённая версия P50 Pocket с более бюджетными характеристиками.

Характеристики Huawei Pocket S выглядят так:

  • Основной дисплей: OLED с диагональю 6,9 дюйма, 2790×1188 пикселей и частотой в 120 Гц;
  • Внешний дисплей: OLED с диагональю 1 дюйм, 40×340 пикселей и частотой в 60 Гц;
  • Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 778G с графикой Adreno 642L и модемом 4G;
  • Оперативная память: 8 ГБ;
  • Постоянная память: 128/256/512 ГБ;
  • Камера: 40 Мп (основная), 13 Мп (ширик), 10,7 Мп (фронтальная);
  • Батарея: 4000 мАч, быстрая зарядка 40 Вт;
  • ОС: HarmonyOS 3.0;
  • Разъёмы и коммуникации: USB Type-C, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC.

Внешне смартфон идентичен Huawei P50 Pocket, но зато есть больше цветов корпуса. В списке можно найти зелёный, жёлтый и даже розовый.

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Источник:
Liliputing
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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