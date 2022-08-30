Появились изображения новой раскладушки от Huawei

В базе TENAA появились изображения раскладушки от Huawei. Предполагается, что новинка будет относиться к линейке Pocket, а сама модель получит полное название Huawei P60 Pocket.

Про смартфон известно только то, что у него немного увеличится батарея: 4260 мАч вместо 4000 мАч у прошлогоднего P50 Pocket.

Судя по изображениям, глобальных изменений в дизайне ждать не стоит. У устройства будет тройная камера в круглом блоке и корпус из двух материалов: часть из пластика или стекла, часть «под кожу». Надеемся, на скорые подробные утечки.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!