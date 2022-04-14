Caviar выпустила Huawei P50 Pro в виде шоколадки «Аленки»

Компания Caviar выпустила новую коллекцию Sweet со смартфонами Huawei P50 Pro. Напомним, что Caviar — российский бренд, который кастомизирует смартфоны дорогими камнями, металлами и материалами, и превращает смартфон стоимостью 100 тысяч рублей в смартфон категории «дорого-богато».

В коллекции Sweet две модели. Одна сделана под шоколадку «Аленку», а вторая под популярные в Китае конфеты «Белый кролик».

В основе корпуса «Аленки» ювелирный сплав, покрытый двойным слоем золота 24К, на задней панели использовали телячью кожу и титан. Серия таких смартфонов крайне ограничена — всего 88 экземпляров. Стоимость — 469 000 рублей.

«Белый кролик» сделан полностью из 22-каратного серебра, с использованием 90 рубинов и 168 сапфиров. Количество устройств также ограничено — 88 экземпляров. За этот кастомный Huawei p59 Pro придется заплатить 699 000 рублей.

Купить смартфоны можно уже сейчас, они в наличии на официальном сайте.

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