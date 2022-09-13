Складной Huawei P50 Pocket New будет стоить от $720

Совсем скоро Huawei представит свою новую раскладушку P50 Pocket New. Это будет следующее поколение Huawei P50 Pocket.

Сейчас опубликовали пресс-изображение P50 Pocket New. Из него стало известно, что ценник на обновленную версию значительно снизится. Возможно, удешевление произойдет за счет замены процессора Snapdragon 888 на Snapdragon 778G, который не поддерживает сети пятого поколения.

Ценники следующие:

8 Гб оперативной и 256 Гб флеш-памяти — $720;

8 Гб оперативной и 512 Гб флеш-памяти — $720.

Для сравнения существующий Huawei P50 Pocket продавался от $1500.

Также смартфону приписывают OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, камеру с технологией XMAGE и фирменную ОС HarmonyOS 3.

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