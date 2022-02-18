В России начались продажи HUAWEI P50 Pro и HUAWEI P50 Pocket

Компания Huawei объявила о начале продаж смартфонов серии P: HUAWEI P50 Pro и компактного складного HUAWEI P50 Pocket, работающего на платформе Snapdragon 888 4G и оснащённого дополнительным экраном для быстрого доступа к информации в сложенном состоянии.

HUAWEI P50 Pro

Смартфон HUAWEI P50 Pro на 5-нм процессоре Snapdragon 888 4G, оснащённый 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, доступен в оттенках «чёрный» и «светло-золотистый».

HUAWEI P50 Pocket Premium Edition

Складной смартфон HUAWEI P50 Pocket Premium Edition (12 ГБ + 512 ГБ) можно приобрести в оттенке «Роскошное золото».

Устройства появятся в продаже с 18 февраля по цене 89 999 рублей и 129 999 рублей соответственно.

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