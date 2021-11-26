Смартфон HUAWEI nova 9 вышел в России

Компания Huawei объявила о старте продаж смартфона HUAWEI nova 9. Новинка получила ультракамеру Ultra Vision с разрешением 50 МП, тонкий корпус толщиной 7,77 мм и изогнутый экран с частотой обновления 120 Гц.

HUAWEI nova 9 получил экран с диагональю 6,57 дюйма и частотой обновления кадров до 120 Гц, способной изменяться в зависимости от отображаемого контента, обеспечивая экономию заряда батареи и плавное воспроизведение.

Технология Starry Flash AG Glass создаёт не только переливы в корпусе, но и текстуру, препятствующую скольжению и защищающую от следов отпечатков пальцев на задней панели. HUAWEI nova 9 выполнен в ультратонком дизайне с толщиной корпуса всего 7,7 мм при весе 175 г и имеет закруглённые грани.

Смартфон построен на чипсете Qualcomm Snapdragon 778G 4G с видеокартой Adreno 642L и 8 ГБ оперативной памяти.

Ёмкость аккумулятора составляет 4300 мАч с технологией быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт. За 15 минут можно пополнить заряд на 53%, а для полной зарядки потребуется 38 минут.

Смартфоны HUAWEI nova 9 появятся в продаже в официальных магазинах HUAWEI и магазинах-партнёрах компании с 26 ноября 2021 года по рекомендованной розничной цене 39 999 рублей. Устройства будут представлены в «чёрном» и «звёздно-голубом» цветах.