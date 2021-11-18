Huawei показала моноблок MateStation X Silver на процессоре AMD

Компания Huawei показала новейший моноблок MateStation X Silver с экраном 28,2 дюйма и разрешением 4К+. Внутри у него установлен процессор AMD Ryzen 7 5800H, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и SSD-накопитель на 512 ГБ (форм-фактор М.2 2280).

Экран основан на матрице IPS, которая охватывает 98% цветового пространства DCI-P3 и обеспечивает яркость в 500 нит. Он занимается 92% передней поверхности дисплея за счёт узких рамок. При этом экран — сенсорный.

Другие особенности включают регулировку по высоте, а также обилие портов. В списке есть два полноразмерных порта USB-A Type-A USB 3.2 Gen 1 с пропускной способностью 5 Гбит/с. Также есть DisplayPort и выход на наушники 3,5 мм. Помимо этого, отметим аудиосистему формата 2.1.

Новинка поставляется с ОС Windows 10, при этом есть возможность обновления до Windows 11. Цена вопроса в Китае — 12 тысяч юаней или 137 тысяч рублей. Схожий по габаритам 27-дюймовый Apple iMac оценивается минимум в 198 тысяч рублей, при этом его конфигурация памяти включает 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти.