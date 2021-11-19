В России начались продажи игрового монитора HUAWEI MateView GT

Huawei объявила о начале продаж в России игровых мониторов MateView GT с диагональю 27 дюймов и частотой обновления кадров 165 Гц. Устройство получило изогнутый экран с радиусом кривизны 1500R и способно отображать 16,7 миллиона цветов.

HUAWEI MateView GT оснащён 2K-экраном с разрешением 2560×1440 пикселей и соотношением сторон 16:9. Монитор обладает яркостью до 350 нит при коэффициенте контрастности до 4000:1 и поддерживает расширенный динамический диапазон HDR 10.

HUAWEI MateView GT оснащается полным набором всех необходимых портов, включая один порт HDMI 2.0, один порт DisplayPort 1.2 и один порт для зарядки USB Type-C, что позволяет подключать к нему как ПК, так и игровые консоли. Монитор оборудован кронштейном для регулировки высоты в диапазоне до 110 мм и угла наклона в пределах от -5 до 20 градусов. Кроме того, HUAWEI MateView GT можно закрепить на стене.

В открытую продажу HUAWEI MateView GT с диагональю экрана 27 дюймов поступит с 19 ноября 2021 года. Монитор будет доступен в фирменных магазинах HUAWEI и магазинах-партнёрах компании по рекомендованной цене 24 999 рублей.