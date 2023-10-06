HP выпустила моноблок-сумку Envy Move со встроенной батареей и сенсорным экраном

HP представила Envy Move – переносной моноблок со встроенной батареей и с сенсорным экраном. Этот гаджет легко можно взять с собой благодаря удобной складной ручке, которая делает моноблок похожим на сумку.

Envy Move обладает 23,8-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 2560×1440 пикселей и максимальной яркостью 300 кд/м2. Комфорт пользователям обеспечивают антибликовое покрытие и технология Low Blue Light, снижающая нагрузку на глаза от синего света. Адаптивная яркость подстраивается автоматически в зависимости от уровня освещенности.

В моноблоке установлена 5-мегапиксельная веб-камера HP Wide Vision с функцией защиты от несанкционированного доступа, два микрофона, а также аккумулятор на 83 Вт*ч, который гарантирует до 4 часов автономной работы. В комплект также входит внешний блок питания на 90 Вт.

При весе в 4 килограмма, устройство оснащено карманом сзади для хранения такой периферии, как мышь, клавиатура и наушники. Среди прочих особенностей Envy Move: поддержка современных беспроводных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также экологичные материалы – карман из 100% переработанного полиэстера и детали корпуса, изготовленные из 56% переработанного пластика.

Устройства уже можно приобрести в США. Моноблок-сумка предлагается в двух конфигурациях:

базовая версия (процессор Core i3-1315U и память 8+256 ГБ) – $900 (~90600 рублей);

топовая версия (процессор i5-1335U и память 16 ГБ + 1 ТБ) – $1200 (~120900 рублей).