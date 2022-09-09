Смартфон Honor X40 показали на видео

Грядущий Honor X40 появился на видео. Мероприятие, на котором его представят, пройдет 15 сентября. На нем же покажут MagicBook V 14 и планшет Honor Tablet X8.

По слухам, X40 мог оказаться Huawei Mate 50, перевыпущенный под брендом Honor. Но дизайн устройства, действительно, отличается.

Автор видео сообщает, что емкость аккумулятора у новинки будет 5100 мАч. Ранее было известно, что Honor X40 получит процессор Snapdragon 695 и 40-ваттную зарядку.

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