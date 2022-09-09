Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

Смартфон Honor X40 показали на видео

Грядущий Honor X40 появился на видео. Мероприятие, на котором его представят, пройдет 15 сентября. На нем же покажут MagicBook V 14 и планшет Honor Tablet X8.

По слухам, X40 мог оказаться Huawei Mate 50, перевыпущенный под брендом Honor. Но дизайн устройства, действительно, отличается.

Автор видео сообщает, что емкость аккумулятора у новинки будет 5100 мАч. Ранее было известно, что Honor X40 получит процессор Snapdragon 695 и 40-ваттную зарядку.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!

Теги: 
Источник:
Gizmochina

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии